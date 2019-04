Niederkrüchten : Niederkrüchtener Feuerwehr ehrt langjährige Mitglieder

Niederkrüchten Bei der Jahresversammlung von Niederkrüchtens Feuerwehr freute sich Wehrleiter Andre Erkens über den Zuwachs von fünf Feuerwehrleuten bei insgesamt 180 Mitgliedern.

Erkens betonte: „Die Jugendfeuerwehr ist und bleibt unsere beste Nachwuchsförderung.“ Kreisbrandmeister Rainer Höckels ging bei seinem Antrittsbesuch in Niederkrüchten einen Schritt weiter: „Vielleicht gibt es in Zukunft in Niederkrüchten eine Kinderfeuerwehr. Auf die Kinder bereits ab sechs Jahren, wie es andere Vereine auch tun, müsst ihr zugehen und sie an die Feuerwehr binden.“