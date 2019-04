Schwalmtal : Schützen feiern Patronatsfest

Schwalmtal Nach einem Gottesdienst in St. Georg Amern mit Bezirkspräses Franz-Josef Cohnen und dem evangelischen Pfarrer Horst-Ulrich Müller hat die Bruderschaft St. Georg Schellerbaum ihr Patronatsfest gefeiert.

Die Versammlung leitete der 2. Brudermeister Daniel Joppen für seinen im Krankenhaus befindlichen Vater Hans-Willi Joppen, 1. Brudermeister. Die Versammlung bestätigte Arnd Stuffertz als Fähnrich und Christoph Gerhards als Hauptmann. Die Position des Leutnants bleibt vakant. Ingo Ardelt und Heiko Stuffertz bekamen aufgrund ihres großen Engagements als besondere Auszeichnung das Diamantschliff-Abzeichen. Die Frauenbrosche in Gold erhielten Annemarie Tacken und Irmtraud Stuffertz. Hans Bolder blickte auf 65 Jahre Mitglied­schaft zurück. Ralf Arzten putzte den Vogel für den Vogelschuss am 21. September.