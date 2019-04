Viersen : Kletterwald kann bald wieder öffnen

Simon Telgen, Daniel Fleßers und Martin Hannig (v.l.) sind Mitarbeiter des Kletterwalds Niederrhein. Sie helfen beim Wiederaufbau nach dem Sturm, bauen zum Beispiel neue Holz-Plattformen für die Parcours. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Auf den Süchtelner Höhen laufen die Aufräumarbeiten. Bis zum 18. Mai sollen die Sturmschäden im Kletterwald Niederrhein behoben sein, dann möchte der Betreiber die ersten Besucher in der Anlage begrüßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Fischer

Von den Parcours im Kletterwald Niederrhein auf den Süchtelner Höhen ist nicht viel übrig geblieben. Überall im Gelände liegen abgeknickte Äste und abgesägte Baumstämme. Sturm Eberhard hat unübersehbar seine Spuren hinterlassen. Vor wenigen Wochen wusste Kletterwald-Betreiber Jörg Brockes noch nicht mal, ob er die Anlage in dieser Saison überhaupt öffnen kann – jetzt steht der Starttermin fest. Am Samstag, 18. Mai, sollen die ersten Besucher wieder auf Stahlseilen in einigen Metern Höhe von Baum zu Baum balancieren können. Bis dahin haben Brockes und seine Mitarbeiter aber noch viel zu tun.

Eigentlich hatte Brockes geplant, am 6. April in die neue Saison zu starten. Gerade erst waren für rund 210.000 Euro die Schäden ausgebessert, die im Januar 2018 Sturm „Friederike“ angerichtet hatte, auch die Borkenkäfer hinterließen an den Fichten im Kletterwald Spuren – dann schlug im März 2019 Sturm „Eberhard“ zu. „Diesmal beträgt der Schaden 195.000 Euro“, sagt er. Ein Unternehmen habe 68 umgeknickte Bäume mit Parcours-Plattformen räumen müssen, „plus jede Menge anderer Bäume, die so noch rumlagen“. Anders als im vergangenen Jahr seien diesmal nicht nur Fichten, sondern auch Kastanien und Eichen betroffen.

Info Eineinhalb Monate später als geplant Termin Der Kletterwald Niederrhein auf den Süchtelner Höhen in Viersen-Süchteln eröffnet in dieser Saison rund eineinhalb Monate später als ursprünglich geplant, am Samstag, 18. Mai. Die Anlage wird jedoch voraussichtlich weniger Hindernisbahnen (Parcours) haben als zuvor. Näheres www.kletterwald.net

Seit vergangenem Donnerstag laufen die Aufräumarbeiten. Bis zu sechs Mitarbeiter des Kletterwalds sind fast täglich im Einsatz. Da, wo sich noch Elemente reparieren lassen, bessern sie die Teile aus. Andere werden komplett neu gebaut. Nur rund 15 Prozent der Plattformen seien nach dem Sturm noch intakt, berichtet Brockes. Sein Team erneuert sie nun nach und nach – wie schon nach Sturm „Friederike“. „Es ist schon traurig“, sagt etwa Mitarbeiter Martin Hannig: „Wir haben letztes Jahr so viel Energie hier reingesteckt – und dann war das alles für die Katz.“ Aber gegen solche Ereignisse sei man eben machtlos. Erst im vergangenen Oktober war ein renovierter Parcours fertig geworden, der ist nun schon wieder komplett zerstört. Einen beschädigten Seilbahnparcours konnte Brockes Mitte 2018 wieder freigeben, auch von diesem ist jetzt schon wieder nicht mehr viel übrig.