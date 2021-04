Kontrolle in Niederkrüchten : Bußgeld und Punkte für Raser

Niederkrüchten In einem Naherholungsgebiet in Niederkrüchten hat die Polizei die Geschwindigkeit kontrolliert. Das sind die Ergebnisse.

An der Erkelenzer Straße in Niederkrüchten, einem beliebten Naherholungsgebiet, hat die Polizei die Geschwindigkeit kontrolliert. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde waren dort in 5,5 Stunden 2018 Fahrzeuge unterwegs, 88 davon zu schnell. Fünf Mal gab es eine Anzeige mit Bußgeld in Höhe von 70 bis 120 Euro sowie je einem Punkt in Flensburg.