Brüggen : Die Haushaltsrede von Christian Wolters (UBW)

Christian Wolters (UBW) Foto: UBW

Brüggen Die Haushaltsrede von Christian Wolters (UBW) im Wortlaut zum Etat von Brüggen für das Jahr 2021. Die Reden wurden dieses Mal nicht gehalten, stattdessen als Niederschrift beigefügt.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren!

Im Namen der UBW danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, insbesondere der Kämmerei, für die geleistete Arbeit, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 aufzustellen und für die überaus konstruktive Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung.

Der Haushalt der Gemeinde Brüggen wird im Jahr 2021 ein Defizit von knapp einer Million Euro betragen. Der ursprüngliche Entwurf sah gar einen noch höheren Defizitbetrag vor. Politik und Verwaltung ist es aber gelungen dieses Defizit durch gezielte Einsparungsmaßnahmen zu reduzieren. Dennoch müssen wir als Gemeinde in diesem Jahr die noch bestehenden Haushaltrücklagen im nicht unerheblichen Umfang in Anspruch nehmen. Da wir uns insgesamt in einer pandemiebedingten Krise befinden, ist dies derzeit unter den gegebenen Umständen auch hinnehmbar.

Allerdings kann und darf diese defizitäre Haushaltpolitik nur die Ausnahme und nicht der Regelfall sein. In Zukunft sollten nach unserer Auffassung Politik und Verwaltung intensiv an einem ausgeglichenen Gemeindehaushalt arbeiten. Das muss nach Auffassung der UBW das perspektivische Ziel für die nächsten Haushaltsjahre sein. Daher sollte sich die Gemeinde immer wieder auf ihre Kernaufgaben besinnen: Die Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Lebens zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger, der Kinder und Jugendlichen sowie der Senioren, der Vereine, Schulen und ortsansässigen Unternehmen. Hier warten auf die Gemeinde in naher Zukunft noch einige große Aufgaben und Herausforderungen, beispielhaft genannt sei hier der Bereich der Feuerwehr oder die Schaffung von neuen Baugebieten.

Vor diesem Hintergrund warnen wir nachdrücklich vor nicht unbedingt erforderlichen, kostenintensiven Großprojekten und betriebswirtschaftlichen Abenteuern, deren Investitions- und Betriebskosten zu einem haushaltspolitischen Risikofall werden könnten. In diesem Kontext wirbt die UBW etwa in der Schwimmbadfrage nachdrücklich für eine kostengünstige Lehrschwimmbeckenlösung.

Der heute zur Abstimmung vorliegende Haushaltsplan erhält jedenfalls unsere Zustimmung, da er in vielen Bereichen positive Entwicklungen und Maßnahmen zeigt, von denen alle drei Ortsteile - Born, Bracht und Brüggen profitieren können. Wir erkennen hier zahlreiche gute Ansätze, die die Entwicklung unserer Gemeinde auch insgesamt voranbringen können.

Speziell aus Brachter Sicht sind hier beispielsweise die Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung auf der Altkevelaer Straße, die Erneuerung der Laufbahn am Brachter Sportplatz oder die Sanierung des Schulzentrums zu nennen – im Übrigen allesamt Maßnahmen, die durch die Genehmigung von Fördermittel aus Kassen des Landes und des Bundes möglich wurden. An dieser Stelle zeigt sich daher auch, wie zielführend es war eine spezielle Fördermanagerstelle in der Gemeindeverwaltung zu institutionalisieren.

Die Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft begrüßt es zudem, dass der Haushaltsansatz zur Fortführung des Brachter Dorfinnenentwicklungsplanes auf 10.000 Euro jährlich erhöht wird. Hieraus können nachhaltige Maßnahmen zur Erhöhung der Lebensqualität im Ort auf den Weg gebracht werden. Wichtig ist es, die Lebensqualität in allen Ortsteilen unserer Gemeinde gleichwertig zu erhalten. Die Erhöhung des Haushaltansatzes für den Brachter Dorfentwicklungsplan leistet hierbei einen notwendigen Beitrag.

Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren! Die Haushaltsberatungen haben gezeigt, dass alle Kräfte in Politik und Verwaltung grundsätzlich an einer konstruktiven und vernünftigen Zusammenarbeit interessiert sind. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Kurs zum Wohle der Gemeinde, zum Wohle unserer Ortsteile Born, Bracht und Brüggen fortführen! Die UBW-Fraktion wird der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2021 zustimmen.

Mit freundlichen Grüßen Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft