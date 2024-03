Verkehrskontrollen in Düsseldorf Mehr als 6000 Fahrer rasen in neue Blitzerfalle am Kö-Bogen

Düsseldorf · In nur gut drei Wochen haben die neuen Blitzer im Kö-Bogen-Tunnel genau 6620 Mal ausgelöst. Die drei schlimmsten Raser waren mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Was ihnen nun blüht.

26.03.2024 , 17:53 Uhr

Im Kö-Bogen-Tunnel sind jetzt drei Blitzanlagen scharf geschaltet. Foto: Christoph Schroeter