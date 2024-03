Polizei im Kreis Heinsberg Fast 200 Temposünder bei Kontrolle erwischt

Zeitgleich ahndeten die Beamten des Verkehrsdienstes zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße. In Heinsberg in einem 30er-Bereich wurden zehn Autofahrer angehalten, die zu schnell unterwegs waren. Die höchste Überschreitung lag bei 53 Stundenkilometern. Sieben Verwarngelder wurden erhoben und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Geschwindigkeitsmessungen in einem 70er-Bereich außerorts bei Geilenkirchen ergaben 178 Überschreitungen. Während 158 Verwarngelder verhängt werden, kommt auf 20 Autofahrer ein Bußgeld zu.