Corona-Pandemie : Aktuell 672 Infizierte im Kreis Viersen

Kreis Viersen Derzeit werden in Krankenhäusern im Kreis Viersen 45 Corona-Patienten stationär behandelt, acht von ihnen auf Intensivstationen.

Der Kreis Viersen meldet für Donnerstag 84 neue Infektionen mit dem Coronavirus, aktuell gelten 672 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Dabei sind in 392 Fällen durch Labore Mutationen nachgewiesen worden – in neun Fällen handelt es sich um die südafrikanische und in 383 Fällen um die englische Virus-Variante. Das Gesundheitsamt geht aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge davon aus, dass in weiteren 44 aktuellen Fällen Mutationen vorliegen – dabei soll es sich in vier Fällen um Infektionen mit der südafrikanischen Variante und in 40 Fällen um Infektionen mit der englischen Variante handeln. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt von 111 auf 117.