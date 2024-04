Initiative gegen Raser Tempo runter rund um Oermten

Oermten · Weil in der Nähe auch das Naherholungsgebiet ist, regt eine Anwohnerin an, dass es in Oermten Geschwindigkeitsbegrenzungen geben soll. Der Kreis Kleve wiegelt ab: Tourismus sei kein Argument für weniger Tempo auf der Strecke.

08.04.2024 , 05:45 Uhr

Nach dem Ende des Ortsschilds geben viele Autofahrer richtig Gas. Dabei liegt nur wenige hundert Meter entfernt das Naherholungsgebiet rund um den Oermter Berg. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Mokwa