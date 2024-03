Großkontrolle in Dormagen Polizei jagt Raser und kontrolliert Lkws mit Erfolg

Auf Nachfrage der Beamten gab der Fahrer an, dass die Ladung ca. 20 Tonnen wiege. Eine im Lkw angebrachte Anzeige zeigte jedoch ein Gewicht von 47 Tonnen an. Aufgrund der zweifelhaften Angaben des Fahrzeugführers wurde eine entsprechende Fahrzeugwaage aufgesucht. Auf der Waage stellte sich heraus, dass der Lkw mit 46,86 Tonnen das zulässige Gesamtgewicht um 17 Prozent und damit um 6,8 Tonnen überschritten hatte. Der Fahrer musste ein Bußgeld in Form einer Sicherheitsleistung zahlen und die Überladung durch Abladen mehrerer Baumstämme beseitigen. Insgesamt wurden 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen nicht vorschriftsmäßiger Ladungssicherung gefertigt. Darüber hinaus wurden weitere Verwarnungen ausgesprochen, insbesondere wegen technischer Mängel am Fahrzeug.