Wettbewerb im Kreis Viersen : Nächste Runde „Jugend musiziert“ im Mai in Dortmund

Kreis Viersen Unter anderem sechs Schüler der Kreismusikschule Viersen sind bei „Jugend musiziert“ eine Runde weiter. Der Regionalwettbewerb wurde in diesem Jahr erstmals digital ausgetragen.

Insgesamt 27 Schüler der Kreismusikschule Viersen haben sich am 58. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Altersgruppe I und II (Jahrgang 2013-2010) beteiligt. Sechs Schüler in der Altersgruppe II konnten sich für den Landeswettbewerb, 13. bis 16. Mai in Dortmund, qualifizieren. Für die Teilnehmer der Altersgruppe I ist eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb noch nicht möglich. Qualifiziert sind: Neven Kreko (Klasse Ursula Böer) aus Niederkrüchten: Trompete mit 24 Punkten; Josephine Tschöp (Klasse Ursula Böer) aus Viersen: Trompete mit 23 Punkten; Mia Thoenes (Klasse Detlef Groß) aus Viersen: Oboe mit 23 Punkten; Livia Peters (Klasse Christina Adamczyk) aus Viersen: Querflöte mit 23 Punkten; Anna Zapp (Klasse Christina Adamczyk) aus Viersen: Querflöte mit 23 Punkten; Inga Magdalena Linder (Klasse Jasmin Garlik) aus Kempen: Klarinette mit 25 Punkten.