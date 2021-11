Kriminalität in Viersen : Mülltonne brennt — Polizei ermittelt

Die Polizei bittet um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Mülltonnenbrand in Viersen-Dülken. Am Straelener Weg war am Freitagabend gegen 23 Uhr im Vorhof eines Hauses eine Mülltonne in Brand geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

