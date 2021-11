Karneval in Viersen-Dülken : Premiere für Dülkener Dämmerschoppen

Bis Mitternacht gab es bei freiem Eintritt Programm auf der Bühne des Bürgerhauses Dülken. Unser Foto zeigt die Tanzgarde der Üüle. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Schunkeln im Bürgerhaus mit 2G-Regel — zum Sessionsauftakt kamen mehrere hundert Besucher ins Bürgerhaus Dülken, darunter auch viele Jüngere. Und Präsident Günter Jansen hatte eine gute Nachricht zum Rosenmontagszug.

Mehrere Hundert Besucher haben die Erstausgabe des Dämmerschoppens in Dülken besucht. Präsident Günter Jansen war zufrieden. Das Partyvolk im Bürgerhaus auch. „Endlich wieder Normalität. Ich habe gedacht, es gibt mein altes Dülken nicht mehr. Mit Karneval und Feiern bis zum Abwinken“, so Frank Friedrichs, der in Dülken geboren ist, jahrelang dort gelebt hat, aber jetzt in Schaag wohnt und zu Beginn des Dämmerschoppens sich ordentlich mit Biermarken ausrüstet. „Genug Aspirin hab’ ich für morgen früh auch.“

Wer meint, dass im Bürgerhaus die ältere Generation überwiegt, liegt völlig falsch. Viele Jüngere ließen es sich nicht nehmen, das Bürgerhaus zu karnevalistischer Stimmungsmusik von DJ Roland Zetzen und der Mönchengladbacher Karnevalsband „Echt Lekker“zu rocken. Nach nur einer Stunde wurde geschunkelt, was das Zeug hielt. Und dafür mussten DJ und Band noch nicht mal tief in der Karnevalskiste kramen. Lieder der Höhner, Bläck Fööss oder Brings ziehen auch im Dülkener Karneval.

Info Vaterstädtischer Verein 1948 wurde unter Rector magnificus Ernst Hellmund mit Gustav Schmitz, Willi Boms und Theo Welter der „Ausschuß für Rosenmontagszüge“ ins Leben gerufen. 1965 wurde daraus in der „Gaststätte zur Börse“der „Vaterstädtische Verein zur Förderung des Rosenmontagszuges Dülken“.

Günter Jansen, Präsident des Vaterstädtischen Vereins Dülken, war auch in richtiger Feierlaune, weil es lief. Das Bier, aber auch die Anmeldungen für den Dülkener Rosenmontagszug. Vor wenigen Tagen wurde die Schallmauer von mehr als 70 Gruppen, die beim Rosenmontagszug mit ziehen, geknackt. „Unter 70 Teilnehmergruppen wäre der Dülkener Rosenmontagszug wohl ins Wasser gefallen. Auch ohne schlechtes Wetter. 75 Gruppen haben sich bislang angemeldet“, so die erfreuliche Nachricht von Günter Jansen. Bis diesen Montag läuft die Anmeldefrist für den Rosenmontagszug in Dülken - noch Zeit für Kurzentschlossene, mitzumachen.

„Das war der erste Dämmerschoppen von uns und das wird wohl auch nicht der letzte gewesen sein, sagt Jansen. „Der traditionelle Frühschoppen musste leider ausfallen. Dafür gab es keinen Ausweichtermin im Bürgerhaus, weil andere Karnevalsgesellschaften diesmal terminlich den Vorzug erhalten haben. Also haben wir uns gedacht, wir starten eine neue Tradition mit dem Dämmerschoppen.“ Das alles unter der 2G-Regelung. Nur Genesene oder Geimpfte kamen ins Bürgerhaus rein. Dafür sorgte Markus Wolters am Eingang. „Wir nehmen das schon sehr genau. Auch in Dülken gibt es ja Leute, die sich nicht impfen lassen wollen und trotzdem feiern gehen“, erzählt mir der Ur-Dülkener.“

Die 2G-Regelung wird dann wohl auch beim Rosenmontagszug angewendet, so der Präsident vom Vaterstädtischen Vereins Dülken Günter Jansen. „Wir halten uns an alle Hygienerichtlinien. Natürlich muss aber die Stadt letztendlich ihr Okay geben.“

Neue Orden des Vaterstädtischen Vereins gab es auch für einige Jecken im Bürgerhaus, die für ihr Engagement im Karneval, ausgezeichnet wurden. Verschiedene Prinzenpaare aus der Region bekamen die neuen Dülkener Orden der Session 2022. Dülken hat ja in dieser Session überhaupt kein Prinzenpaar. „Das hält uns aber nicht davon ab, Karneval in Dülken zu feiern bis es kracht, meint Frank Friedrichs. Und dafür gibt`s Zustimmung von den umstehenden Dülkenern.