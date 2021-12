Jüchen Nach einem Feuer an der Wilhelmstraße bittet die Polizei um Hinweise. Sie ermittelt, ob vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung vorliegt.

Am Dienstag, 21. Dezember, stand gegen 6.15 Uhr die Sichtschutzverkleidung eines Gartenzauns an einer Schrebergartenparzelle an der Wilhelmstraße in Flammen. Die Feuerwehr Jüchen löschte den Brand. Hinweise nimmt das Kriminalkmmissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.