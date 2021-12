Wagen brennt vollständig aus : Kripo ermittelt nach Pkw-Brand

Dormagen Die Feuerwehr musste am späten Dienstagabend einen brennenden Wagen in Ückerath löschen. Noch ist unklar, ob es sich um Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Dienstagabend gegen 23.10 Uhr ist die Dormagener Polizei zu einem brennenden Kleinwagen gerufen worden. An der Straße "Am Hahnen" in Ückerath parkte ein orangefarbener Mini Cooper am rechten Fahrbahnrand. Beim Eintreffen der Beamten war der Motorraum schon vollständig durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und löschte den Brand.