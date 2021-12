Basilika Knechtsteden : Förderverein feiert mit Konzert die 90 Jahre alten Glocken

90 Jahre alt und noch in Bestform: die Glocken in der Basilika Knechtsteden, die zusammen auch an Weihnachten klingen werden. Foto: Förderverein

Knechtsteden Es war ein besonderes Erlebnis, das sich rund 70 Interessierte in der Kloster-Basilika nicht entgehen ließen. Denn es war schließlich nicht nur ein einstündiges Glockenkonzert, das sie genossen.

Stephan Großsteinbeck vom Vorstand des Fördervereins präsentierte die wechselvolle Geschichte der Knechtstedener Glocken, von der Zeit der Prämonstratenser bis zu den heutigen Glocken aus dem Jahr 1931. In jenem Jahr ließen die Knechtstedener Spiritaner fünf Bronzeglocken gießen und zwar bei der renommierten Glockengießerei Otto in Hemelingen bei Bremen .

Danach wurde die Glocken in verschieden Läutekombinationen vorgestellt, die so sonst nie zu hören sind. Markus Mockel vom Förderverein des Missionshauses präsentierte als musikalischer Leiter mit fünf Helfern auf dem Turm die verschieden Zweier-, Dreier- und Vierer-Geläutemotive. Besondere interessant und für viele Besucher neu war das Beiern der Glocken, d.h. das händische Anschlagen sowie das so genannte Bamm-Schlagen, bei dem eine Glocke geläutet wurde und andere dazu melodisch angeschlagen wurden.

Höhepunkt war das „Vollgeläut“ aller fünf Glocken, welches sonst nur an hohen, kirchlichen Feiertagen zu hören ist. Dies kann man so auch wieder Weihnachten erleben. Im Glockenbuch des Dekanats Dormagen schreibt der Glockenfachmann Gerhard Hoffs zu den Knechtstedener Glocken: „So verfügt die Basilika St. Andreas heute über das größte, noch vollständig erhaltene Zwischenkriegsgeläute der Glockengießerei Otto aus Bremen-Hemelingen in Nordrhein-Westfalen und eines der schönsten Geläute des Rheinlandes. Die ganze rheinische Glockenlandschaft weist kein Bronzegeläute aus dem Jahre 1931 von der Firma F. Otto aus, das so tontief und so umfangreich ist.“