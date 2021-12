Im Gewerbegebiet Südwest in Hilden : Feuerwehr löscht Brand in Lagerhalle

Foto: Tobias Dupke 8 Bilder Feuerwehr Hilden löscht Brand in Lagerhalle

Hilden Feuer in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Südwest. Die Feuerwehr rückt am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr an die Siemensstraße aus.

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am frühen Freitagnachmittag ins Gewerbegebiet Südwest ausgerückt. An der Weststraße/Ecke Siemensstraße brannte es in einer Lagerhalle.

Der Notruf erreichte die Feuerwehr gegen 14.20 Uhr. Als die Kräfte eintrafen, bekämpften sie die Flammen teilweise unter Atemschutz. Der Brand war laut Einsatzleiter schnell unter Kontrolle.

Doch der Rauch wollte nicht so schnell abziehen. Um den Qualm aus der Lagerhalle heraus zu bekommen, setzte die Feuerwehr Hochleistungslüfter ein. Verletzt wurde laut dem Einsatzleiter bei dem Feuer niemand. Die Mitarbeiter konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen.