Hildener Urgestein : 87-Jährige verkauft seit 30 Jahren Tannenbäume für Kinder in Not

Mit dem Verkauf von Weihnachtsbäume haben Gerda Grenda und ihre Helfer schon mehr als 60.000 Euro für SOS-Kinderdörfer gesammelt. Foto: Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Gerda Grenda verkauft seit 30 Jahren Weihnachtsbäume zugunsten der SOS-Kinderdörfer. 60.000 Euro hat sie in dieser Zeit eingenommen. Auch in diesen Tagen freut sie sich über Kunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Schmidt

Es ist früher Abend und schon dunkel rund um das alte Haus, vor dem so viele schön gewachsenen Nordmann-Tannen aus dem Sauerland mit frischen Nadeln und in allen Größen bis 18 Uhr auf ihre Käufer und Käuferinnen warten. Ein Helfer räumt noch den geschützten Verkaufs-Hof auf und verschließt sorgfältig alle Tore, bevor die Hausherrin nach lautem Klingeln die Tür öffnet.

So kalt es im Freien auch ist – Gerda Grenda verströmt mit ihrem Lächeln und dem herzlichen Willkommen sofort menschliche Wärme. In ihrem Wohnzimmer dagegen herrschen wegen eines Heizungsausfalls und eines Wasserrohrbruchs fast frostige Temperaturen. Sie bietet dem Gast entschuldigend Wolldecke und Glühwein an, den sie auf einer Elektroplatte im Flur erwärmt.

Frank Dille von SOS-Kinderdörfer bedankt sich vor wenigen Tagen bei Gerda Grenda und ihren Helfern für deren unermüdlichen Einsatz seit mehr als 30 Jahren. Auch Bürgermeister Claus Pommer (r.) gratulierte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Info Gerda Grenda verkauft frische Tannen Geboren am 2. April 1934 in Chemnitz Begründerin der Aktion „Tannenbäume für SOS- Kinderdörfer.“ Verkauf: Gerresheimer Straße 58 (neben Bonhoeffer-Gymnasium) Täglich Mo. bis So. von 10 bis 18 Uhr. Am 24. Dezember verkauft Gerda Grenda noch bis 15 Uhr Weihnachtsbäume. Handy: 0157 52195347

Seit dreißig Jahren verkauft die tatkräftige Frau Tannenbäume für den guten Zweck. Genauer gesagt für die SOS-Kinderdörfer. Über 60.000 Euro hat sie in dieser Zeit allein mit ihrem Einsatz und der unbezahlten Hilfe ihrer freiwilligen „Heinzelmännchen“ an die bekannte Einrichtung zum Wohle von benachteiligten Kindern und Jugendlicher, die in Familien ähnlichen Lebensgruppen aufwachsen können, eingesammelt. Wer Gerda Grenda, dieser hellwachen Seniorin mit dem kritischen Blick, dem grauen Bob-Haarschnitt, angetan mit dicken Thermo-Stiefeln und dem schwarzen Daunen-Mantel begegnet, käme gar nicht auf den Gedanken, dass sie schon 87 Jahre alt ist. Wer sich aber auf ihre Biografie einlässt, könnte sich durchaus die Frage stellen, wie ein Mensch so stark sein kann.

Gerda wird 1934 in Chemnitz geboren. Sie macht dort Abitur am Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium: „Da hat auch der berühmte Maler 1905 sein Abitur gemacht.“ Viele Jahre später wird sie hier Johannes Rau, den späteren NRW-Ministerpräsidenten und deutschen Bundespräsidenten zum Mitschüler haben. Die junge Frau verlässt 1954 ihre Heimat und beginnt in West-Berlin eine zweijährige Ausbildung im Lette-Verein zur „Metallografin“. Anschließend ist sie von 1956 bis 1958 für das Forschungsinstitut Batelle in Frankfurt am Main tätig. „Während ich dort arbeitete, kam das erste, zimmergroße Großrechenhirn von Remington aus den USA. Daran muss ich immer denken, wenn ich heute ein Smart-phone sehe.“

Gerda lernt ihren Ehemann Horst auf einer Reise nach Skandinavien kennen, 1958 wird geheiratet. Er macht Karriere als Technischer Direktor bei Rheinstahl. Und so kommt es, dass beide 1972 von Essen in das sogenannte Werkshaus des Konzerns an der Gerresheimer Straße in Hilden ziehen. Später konnten sie das Haus erwerben und zwischenzeitlich vermieten, als die Familie nach Frankfurt zieht.

„Vor 32 Jahren haben hier Studenten gewohnt und das erste Mal Weihnachtsbäume verkauft“, erzählt die rüstige Seniorin. Diese Idee habe sie dann übernommen, um die Einnahmen für die SOS-Kinderdörfer zu spenden. „Das hatte Tradition in der Familie. Ohne die Studenten hätte das Ganze wohl nicht eine solche Entwicklung genommen.“

Ohne die Lebensenergie der heute 87-Jährigen wohl aber auch nicht. Ihre Tochter Marion starb 1989 mit nur 24 Jahren. Daraufhin gründeten die Eltern die Marion-Grenda-Stiftung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mit sogenannten Assistenzhunden Menschen mit Behinderungen zu helfen. „Zu unserem Haushalt hatte über zwölf Jahre ein Hund, unsere Anja, gehört.“ Gerda Grenda war und ist bis heute nach eigenem Bekunden beruflich als Interviewerin in der Marktforschung tätig. Sie kann sich noch gut an frühere Treffen mit Mitarbeitern von Unternehmen wie Dunhill, British-Airways oder Mercedes erinnern. Schon als Kind hatte sie „Benzin im Blut“, weil ihr Vater schon damals ein Auto besaß. Heute ist Gerda Grenda Besitzerin eines Mercedes Baujahr 1964 „Heckflosse“ und gewann 2018 damit sogar zweimal bei einer Oldtimer-Rallye. „Als bestes Damenteam und als zweite in der Gesamtwertung“. Punkte in Flensburg habe sie dagegen nie kassiert.