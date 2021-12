An der Voerder Straße : Sauna in Eppinghoven ausgebrannt

Dichter Rauch stieg am Mittwoch aus einem Garten in Eppinghoven aus. Eine Zeugin alarmierte die Feuerwehr. Als die Löschtrupps eintrafen, schlugen ihnen bereits die Flammen entgegen.

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Eppinghoven aus. An der Voerder Straße war eine Gartensauna in Brand geraten.