Exhibitionist zeigt sich in Dinslaken : Mann rennt „unten ohne“ aus Gebüsch

Dinslaken Mit unbekleidetem Unterkörper ist ein Mann in Dinslaken aus einem Gebüsch hervorgekommen, um sich einer 61-jährigen Frau zu zeigen. Dann rannte er davon. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Mann hat sich in Dinslaken mit unbekleidetem Unterkörper einer 61-Jährigen gezeigt. Nach der Schilderung der Polizei kam der Exhibitionist am Freitagvormittag gegen 9.40 Uhr hinter Sträuchern am nördlichen Emscherdeich hervor. Er rannte an der Zeugin vorbei und flüchtete über die ehemalige Bahntrasse Richtung Oststraße.