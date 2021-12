Aktion vom Schützenverein : Der Nikolaus fährt mit einer Ape durch Krudenburg

Krudenburg Der Schützenverein hat eine coronakonforme Veranstaltung auf die Beine gestellt. Etwa eine Stunde lang besuchte der Heilige Kinder zuhause und übergab Tüten. Das Fazit fiel positiv aus.

Als Geschäftsführer des Schützenvereins hatte Frank Nettelbeck mehr als 70 Familien über die veränderte Form des Nikolausbrauchtums informiert. 58 Familien bestellten eine Tüte, die mit Schokolade, Nüssen, Obst, Gummibärchen und einem Stutenkerl gefüllt werden konnte, weil sich das Königspaar Alfred Pryka und Ruth Blümers mit seinen Thronpaaren ebenso spendabel erwies wie das Drevenacker Geschäft Edeka-Kirsch und die Hünxer Bäckerei Schollin. Auf einem beigefügten Info-Blatt wurde die Nikolaus-Geschichte erzählt. So bleibt die Erinnerung an den Heiligen erhalten, der bei einem Rundgang durch seinen Heimatort eines Tages von der Not einer Familie erfuhr und mit Goldklumpen die Not der Familie beseitigen konnte. Auch Jahre später half er in der Stadt Myra vielen Menschen, die in Not steckten.