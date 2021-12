Beim Weihnachtsmarkt an Haus Voerde : Ausstellung im Wasserschloss

Voerde Draußen ist Budenzauber, drinnen verzaubert die Kunst. Die Voerderin Martina Reimann zeigt ihre Bilder am kommenden Wochenende bei einer Sonderausstellung in Haus Voerde. Es geht um Natur-Erlebnisse.

„Die Ausstellung zeigt eine Auswahl von Bildern, die am Niederrhein und auf verschiedenen Reisen entstanden sind“, teilt die Künstlerin mit. Dabei geht es um Impressionen rund um das Naturerlebnis am Wasser. „Die Betrachtung der Bilder führt über Wanderwege, in der Nähe und Ferne durch verschiedene Landschaften“, heißt es in der Ankündigung zu der Schau. „In den Impressionen am Wasser spiegeln sich die Farben verschiedener Jahreszeiten mit wechselnden Lichtverhältnissen.“