Tischtennis : Weseler TV überrascht den MTV Rheinwacht Dinslaken im Derby

Niederrhein Der abstiegsbedrohte Landesligist schlägt das Top-Team knapp mit 9:7. Der Bezirksligist TV Mehrhoog hält den Anschluss und bleibt auf Aufstiegskurs.

Mit einer Riesenüberraschung endete das Nachbarschaftsduell in der Tischtennis-Landesliga zwischen dem Weseler TV und dem MTV Rheinwacht Dinslaken . Der WTV, der bisher erst zwei Punkte durch einen kampflosen Sieg über Rhenania Kleve auf dem Konto hatte, bezwang den haushohen Favoriten mit 9:7. Bezirksligist TV Mehrhoog wahrte die Chance auf Platz zwei durch ein 9:4 über den Meidericher TTC 47.

Herren-Landesliga „Hochmut kommt vor dem Fall.“ So umschrieb selbst MTV-Spieler Gerd Joschko die Niederlage seiner Mannschaft in Wesel. Die Dinslakener erlaubten sich den Luxus, mit zwei Ersatzspielern aus der vierten Mannschaft anzutreten, was gründlich daneben ging. „Das war unsere schlechteste Mannschaftsleistung der gesamten Hinrunde“, kommentierte der Dinslakener Akteur Philip van Staa die Niederlage, durch die der Vorsprung des Teams auf Platz zwei vor den Verfolgern auf einen Punkt geschrumpft ist.