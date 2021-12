Kultur in Düsseldorf : Diese Kunst ist in den Galerien zu sehen

Küstler Florian Kuhlmann und Galerist Andreas Wundersee (v.l.) zeigen Bilder und Videos in der Ausstellung „Automatic Dreams“. RP-Foto: Lodahl Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf Acrylmalerei, Videofilme, Skulpturen und Urban Art: Hier einige Tipps für Kunsträume mit neuen Ausstellungen in mehreren Stadtteilen.

Unterbilk In der Galerie Wundersee am Fürstenwall 134 startet am Freitag die Ausstellung „Automatic Dreams“. In ihren Malereien, Drucken und Videos hinterfragen die Künstler Florian Kuhlmann, Gretta Louw und Sebastian Schmieg die automatisierten Vorgänge im Alltag. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr, anschließend ist die Schau bis 29. Januar zu sehen. Zu sehen ist sie mittwochs bis freitags von 12 bis 18 Uhr, samstags von 12 bis 16 Uhr.

Pempelfort Auch in der Sittard-Galerie an der Sittarder Straße 5 beginnt am Freitag, 19 Uhr, eine neue Kunstschau. Zu sehen sind die Arbeiten zweier Absolventen der Kunstakademie. Mit Nadel und Schnur bringt Hyun-Jin Kim abstrakte Kompositionen direkt auf die Leinwand. Alexander Reuter malt seine großformatigen Bilder mit Acryl-Sprühfarbe. Parallel zu seinen abstrakten Malereien macht er spezifische Eindrücke mit Smartphone-Fotos sichtbar. Die Ausstellung ist samstags und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Flingern Noch bis 12. Dezember ist in der Galerie plan.d eine Ausstellung mit dem Titel „Opaque“ zu sehen. Die Bilder von Inken Boje sind aus überlagerten Farbschichten aufgebaut, Thomas Bernsteins Skulpturen sind aus transparentem Silikon. Im Hauptraum der Galerie treffen beide Arbeiten aufeinander. In den anderen Räumen der Galerie gewähren die Künstler Einblicke in ihr Schaffen mit Zeichnungen, Plastiken und Malerei.

Gerresheim In der Galerie Art Room, Am Poth 4, ist Susanne Neuls zu Gast. Unter dem Titel „Spuren“ zeigt die Künstlerin Malerei und Collagen aus Marmormehlen, Kaffee und Sand. Die Galerie ist dienstags, 18 bis 20 Uhr, donnerstags, 16 bis 18 Uhr, und samstags, 11 bis 13 Uhr, für Besucher geöffnet.

Bilk Eine kreisrunde Form als Malgrund stellt für viele Künstler eine Herausforderung dar. Unter dem Titel „Enter the Circle“ nehmen mehrere Urban Art-Künstler diese Herausforderung an und zeigen ihre Bilder in der Galerie Pretty Portal an der Brunnenstraße 12. Die Ausstellung ist bis Anfang Februar zu sehen.