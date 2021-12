Fenster von St. Nicolai : Ein Dreiklang der Kunst im adventlichen Kalkar

Kalkar Zu den Fenstern von St. Nicolai gibt es jetzt im städtischen Museum Kalkar eine Ausstellung mit den gemalten Entwürfen des Künstlers. Und Ausschnitte sind im Rathaus-Adventskalender zu bewundern.

Die Idee ist im Grunde so naheliegend: Wenn die Fassade des Kalkarer Rathauses in der Vorweihnachtszeit durch stimmungsvolle Fensterbilder in einen Adventskalender verwandelt werden soll – warum dann nicht die Vorlagen in der Kirche St. Nicolai nutzen? Die sind schließlich künstlerisch sehr anspruchsvoll und in ihrer Wirkung beeindruckend. Vater und Tochter Bottenbruch von der Galerie Studio 20.21 hatten dies vorgeschlagen und waren auf Begeisterung gestoßen. Zumal sich daraus eine Aktion entwickelte, die der Stadt in den kommenden Wochen einige Aufmerksamkeit bringen dürfte: Nicht nur ist nun Tag für Tag ein weiterer prächtiger Fenster-Ausschnitt am Rathaus zu bewundern, im Museum ist parallel eine Ausstellung mit den Entwürfen zu den 22 Fenstern für St. Nicolai zu sehen. Und natürlich sind alle Gläubigen und Interessierten eingeladen, die Umsetzungen in der spätmittelalterlichen Kalkarer Hauptkirche zu betrachten.