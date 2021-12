Unsere Woche : Weiter in die Schulen in Dinslaken investieren

Weiter in die Schulen in Dinslaken investieren

Meinung Seit Jahren schon saniert die Stadt Dinslaken nach und nach ihre Schulen und macht sie so zukunftsfähig. Dieser Weg ist der richtige, den die Kommune auch weiterhin gehen sollte.

Eines muss man der Dinslakener Verwaltung und der Kommunalpolitik ja lassen. Da hat man keine Angst vor enorm hohen Summen, wenn es um Investitionen in die Schulen geht. Selbst bei Ausgaben in Millionenhöhe bekommen die Verantwortlichen keine weichen Knie und sehen es als eine Investition in die Zukunft an, in die der Schüler und die der Stadt. Da wird saniert, renoviert, umgebaut, neu gebaut und die Ausstattung verbessert. Das kostet zwar alles immer viel Geld, aber diese Summen sind wirklich gut angelegt. Es wird nicht viele Kommunen geben, deren Unterrichtsstätten einen vergleichbar hohen Standard aufweisen. Darauf kann sich die Stadt und ihre Bürger stolz sein. Die Bruchschule hat beispielsweise gerade ihre neue Turnhalle feierlich eingeweiht, die rund 2,5 Millionen Euro gekostet hat. Momentan laufen die Planungen für die Errichtung des neuen Schulzentrums in Hiesfeld mit Gesamtschule und Gymnasium. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf rund 57 Millionen Euro. Ein Landschaftsarchitekt stellte kürzlich die Planungen für das Außengelände vor. Prognostizierte Kosten allein für das Außenareal: über 12 Millionen Euro.