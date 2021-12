Verfolgungsjagd in Voerde : 22-Jähriger rast vor Polizeikontrolle davon und wehrt sich gegen Beamte

Voerde/Dinslaken Ein junger Mann aus Dinslaken soll versucht haben, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten, indem er in seinem Auto einfach davonraste. Als er gefasst wurde, habe er sich „massiv“ gewehrt.

In Voerde ist es zu einer Verfolgungsjagd und Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen gekommen. Nach der Schilderung der Polizei wollten eine Beamtin und ein Beamter in der Nacht zu Sonntag gegen 2.10 Uhr früh einen Autofahrer kontrollieren. Der Wagen fuhr vor ihnen auf der Hindenburgstraße in Höhe der Straße Am Industriepark entlang.