Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Todesfälle in Haan, Langenfeld und Velbert

Kreis Mettmann Drei Todesfälle und 319 neue Corona-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Freitag. Fast 4600 Personen sind jetzt in Quarantäne.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 2989 Infizierte erfasst, 46 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 319 (+5; 49 neu infiziert), in Haan 135 (-1; 14 neu), in Heiligenhaus 190 (+5; 18 neu), in Hilden 308 (-19; 29 neu), in Langenfeld 376 (+5; 24 neu), in Mettmann 210 (+9; 26 neu), in Monheim 335 (+14; 43 neu), in Ratingen 511 (+4; 52 neu), in Velbert 519 (+15; 54 neu) und in Wülfrath 86 (-1; 10 neu).