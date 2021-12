Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz bleibt unverändert bei 333

Kreis Mettmann 227 neue Corona-Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt für Donnerstag. Es gab auch einen weiteren Todesfall – den 13. innerhalb der letzten sieben Tage.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 2953 Infizierte erfasst, 34 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 314 (-18; 22 neu erkrankt), in Haan 136 (+1; 11 neu), in Heiligenhaus 185 (-8; 12 neu), in Hilden 327 (-30; 20 neu), in Langenfeld 371 (-10; 25 neu), in Mettmann 201 (+14; 25 neu), in Monheim 321 (-9; 18 neu), in Ratingen 507 (+15; 47 neu), in Velbert 504 (+12; 44 neu) und in Wülfrath 87 (-1; 3 neu).