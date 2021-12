Absage in Hilden : Freiluft-Kino wird nicht fortgesetzt

Absage in Hilden

Hilden Stadtmarketing und Volkshochschule stoppen das Open-air-Kino auf dem alten Markt. Die Resonanz ist zu schlecht. Die Veranstalter überlegen, eine Neuauflage im Frühjahr zu starten.

Das Open-air-Kino auf dem alten Markt findet nicht mehr statt. Stadtmarketing und Volkshochschule haben die geplanten Aufführen am dritten und vierten Adventswochenende abgesagt. Die Resonanz war einfach zu schlecht, nur wenige Besucher haben sich die Filme angeschaut.

Der gewünschte Effekt eines Unterhaltungsangebots beziehungsweise einer Frequenzsteigerung für die Innenstadt und das Winterdorf sei nicht eingetreten, erklären VHS-Leiter Martin Kurth und Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand am Donnerstag. Kurth ergänzt, dass man nun gemeinsam überlege, im Frühjahr oder Spätsommer das Projekt noch einmal zu starten. „Wir haben zwei Dinge gelernt“, meint Hillebrand: „Erstens, dass Open-Air Kino im Winter nicht funktioniert und zweitens, dass die von uns gewählte technische Lösung mit Rückprojektion sehr gut funktioniert. Mit dieser Erfahrung gehen wir nun die weiteren Planungen an.“

Stadtmarketing und VHS hatten eine große Leinwand vor der Reformationskirche aufgestellt und am zweiten Adventswochenende bereits an zwei Abenden Filme gezeigt, unter anderem die „Feuerzangenbowle“. Jetzt sollten noch „Die 1000 Augen des Dr. Mabuse“, „Adel verpflichtet“, „Es muss nicht immer Kaviar sein“, „Die schreckliche Wahrheit“, „Das Haus in Montevideo“ und „Diesmal muss es Kaviar sein“. Die Resonanz auf die Ankündigung im Herbst war noch sehr gut, doch die Besucherzahlen konnten die Erwartungen offenbar nicht erfüllen.