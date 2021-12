Erleichterung für Schüler : Endlich neue Fahrradständer an der Berliner Straße

KLEVE-MATERBORN Die zehn neuen Anlehnbügel verhindern das „Wildparken“ und bieten sichere Abstellmöglichkeiten für 20 Fahrräder. Das dürfte die Schüler freuen, die sich über mangelnde Parkmöglichkeiten für ihre Drahtesel beschwert hatten.

Gute Nachrichten für umweltbewusste Schüler, die regelmäßig zur Bushaltestelle an der Berliner Straße in Materborn radeln: Die Stadt Kleve hat dort neue Fahrradständer aufgestellt.

Damit dürfte sich ein seit fast drei Monate schwelendes Streit-Thema erledigt haben. Den Steins ins Rollen gebrachte hatte Mitte September der Materborner Günther Döllekes. Er meldete sich bei der RP-Redaktion und beschwerte sich darüber, dass es an der Berliner Straße in Materborn für Schüler keine Fahrradständer gab. Zwei Bushaltestellen liegen sich dort gegenüber. Die Kinder und Jugendlichen suchten sich mangels anderer Möglichkeiten Verkehrsschilder, an denen sie ihre Fahrräder anketteten, bevor sie in den Schulbus einstiegen. Nachdem daraufhin erstmals nichts passierte, starteten einige Schüler eine Protestaktion, machten mit Plakaten vor Ort auf die Situation aufmerksam. Dann setzte die Stadt einige Pfähle in den Boden, die dafür sorgten, dass Parkbuchten nicht mehr von Autos genutzt werden können. Aber Fahrradständer fehlten bis zuletzt.