Erleichterungen in Hilden : Einkaufsbändchen gelten auch für die Gastronomie

Erleichterungen in Hilden

In der Gastronomie gilt die 2G-Regel. Foto: dpa/Marijan Murat

Hilden Papierbändchen und Stempel dienen laut Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand nicht nur im Einzelhandel als Nachweis – auch in gastronomischen Betriebe in Hilden gelten sie als Nachweis.

Seit diesem Donnerstag können Kunden in Hilden mit Bändchen oder Stempel einkaufen: Wer seinen 2G-Nachweis bei Intersport Borgmann, Saturn, Mode Adler, New Yorker, C&A, H&M oder Schuhe Deichmann erbringt, erhält ein Bändchen, mit dem er durch die Geschäfte streifen kann, ohne erneut kontrolliert werden zu müssen. Für jeden Tag gibt es andersfarbige Bändchen. Die Papierbanderolen zerreißen, wenn sie ausgezogen werden. Wegen Lieferschwierigkeiten verfügten zur Zeit aber nur Intersport Borgmann und Saturn über Stempel. Die Restlieferung solle zum Ende der Woche erfolgen.

Damit können auch die gastronomischen Betriebe in Hilden besucht werden. Dort gelten sie ebenfalls als Nachweis, so Hillebrand.

„Die aktuelle Coronaschutzverordnung mit ihrer Forderung nach 2G-Kontrolle stellt den sogenannten nicht privilegierten Einzelhandel vor große Herausforderungen. Die Verordnung bietet aber die Möglichkeit zur Vereinfachung der geltenden Einlasskontrollen durch fälschungssichere und tagesaktuelle Prüfnachweise“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand. „Konkret bedeutet dies, dass man zum Beispiel mit (Datums-)Stempel oder tages-unterschiedlichen Kontrollbändchen arbeiten darf, um kontrollierte Kunden zu kennzeichnen und diesen so den Zugang ins nächste Geschäft zu vereinfachen. Dieses Geschäft muss laut Verordnung solche Kunden nur noch stichprobenweise überprüfen“, schreibt der Stadtmarketing-Chef in einer Rundmail an die Geschäftsinhaber.