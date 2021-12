Hilden : Wildes Parken nervt Anwohner

Hilden Oberligist VfB 03 ist das Aushängeschild des Hildener Fußballs. Wegen seines immens hohen Spielbetriebs kommt es rund um den Sportplatz Hoffeldstraße regelmäßig zu massiven Behinderungen der Anwohner durch wildes Parken. Ein Bürger fordert jetzt Abhilfe. Die Fachämter im Rathaus sind ratlos.

Der Hauptausschuss hat die Beschwerde einstimmig in den Stadtentwicklungsausschuss verwiesen. Der wird sich erst im neuen Jahr mit dem Fall befassen. Was auffällt: Anders als sonst scheinen sich auch die Fachämter im Rathaus keinen Rat für das Problem zu wissen.

Die 1. Mannschaft des VfB 03 Hilden spielt nunmehr im vierten Jahr in Folge sehr erfolgreich in der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands, der Oberliga Niederrhein.

Aufgrund der Beschwerde hat das Ordnungsamt bereits zwölf Sonderkontrollen in den vergangenen zwei Jahren durchgeführt und zwar gezielt an den Spieltagen. Dabei wurden 71 Knöllchen (Verwarnungen) verteilt. Die Politessen stellen jedoch keinen „Lerneffekt“ fest, weil meist anreisende und damit ständig wechselnde Zuschauer betroffen seien. Sie trügen durch ihr wildes Parken zu „massiven Belästigungen der Anwohner“ bei, stellt das Ordnungsamt fest. Hauptproblem sei der „immens hohe Spielbetrieb“ auf dem Sportplatz. Das Problem trete deutlich seltener auf, wenn ein Teil der Fußballer auf der Bezirkssportanlage Bandsbusch spiele. „Die Parkmöglichkeiten am Sportplatz Hoffeldstraße reichen für einen derartig umfangreichen Spielbetrieb definitiv nicht aus“, meint das Ordnungsamt. Deshalb würden weder regelmäßige Kontrollen noch zusätzliche Halte- oder Parkverbote an der Situation etwas ändern.