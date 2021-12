Kirche in Hilden und Haan : Weihnachtsgottesdienste in der Regel mit Anmeldung und Maske

In den Kirchen gilt Maskenpflicht, für die allermeisten Gottesdienste müssen sich die Besucher im Vorfeld anmelden. Foto: Zelger, Thomas

Hilden/Haan Die Anmeldephase beginnt teilweise in der kommenden Woche. Es gilt meist eine Maskenpflicht. Ein Überblick über die Angebote der Gemeinden in der Region.

Die Kirchengemeinden haben bereits jetzt die Corona-Regeln für die Gottesdienste an den Feiertagen bekannt gegeben. Eine Übersicht über Termine und Vorschriften.

Katholische Kirchengemeinde Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung notwendig. Es gelten die tagesaktuellen Hygienevorschriften. Momentan reicht die 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet (max. 24 Stunden altes, negatives Testergebnis; Kinder unter 6 benötigen keinen Nachweis, über 6 Jahre gelten sie als getestet). Wichtig: FFP2-Maskenpflicht. Eine Anmeldung für die Weihnachtsgottesdienste ist in der Zeit vom 13. bis 22. Dezember auf der Internetseite www.kath-hilden.de oder www.kath-kirche-haan.de sowie zu den Öffnungszeiten im Pastoralbüro unter Telefon 02103 24660 (Hilden) oder 02129 2433 (Haan) möglich.

Termine Hilden Heiligabend, Freitag, 24. Dezember – St. Jacobus, 14.30 Uhr: Wortgottesdienst für Familien, ohne Kommunionausteilung. St. Marien, 14.30 Uhr: Wortgottesdienst für Familien ohne Kommunionausteilung. St. Konrad, 16 Uhr: Wortgottesdienst für Familien mit Krippenspiel ohne Kommunionausteilung. St. Marien, 16 Uhr: Familienmesse. St. Marien, 18 Uhr: Christmette. St. Jacobus, 20 Uhr: Christmette. St. Konrad, 22 Uhr: Christmette mitgestaltet vom Jugendchor „Vox Nova“. Erster Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Dezember, Hochfest der Geburt des Herrn – St. Jacobus, 10 Uhr: Hochamt mitgestaltet vom Gospelchor „Auftakt“. St. Jacobus 10 Uhr: Hl. Messe in Haus Horst. St. Marien, 10 Uhr: Hochamt mitgestaltet vom Kirchenchor St. Marien. St. Konrad, 11.30 Uhr: Hochamt. St. Jacobus, 19.30 Uhr: Hl. Messe der italienischen Gemeinde. Zweiter Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, Hl. Stephanus – St. Jacobus, 10 Uhr: Wortgottesdienst mit Kommunionasteilung mitgestaltet vom Kirchenchor „Cantus Dei“. St. Marien, 10 Uhr: Hochamt. St. Konrad, 11.30 Uhr: Hochamt mitgestaltet vom Kirchenchor St. Konrad.

Termine Haan Heiligabend, Freitag, 24. Dezember – St. Chrysanthus und Daria, Haan, 14 Uhr: Krippenfeier für Familien mit Kleinkindern; 16.30 Uhr: Wortgottesdienst für Familien; 18.30 Uhr: Christmette; 21 Uhr: Christmette. St. Nikolaus, Gruiten, 15.30 Uhr: Wortgottesdienst für Familien mit Krippenspiel (findet draußen statt). 18 Uhr: Christmette. Erster Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Dezember – St. Chrysanthus und Daria, Haan, 11.30 Uhr: Heilige Messe. St. Nikolaus, Gruiten, 10 Uhr: Heilige Messe. Zweiter Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember – St. Chrysanthus und Daria, Haan, 11.30 Uhr: Heilige Messe. St. Nikolaus, Gruiten, 10 Uhr: Heilige Messe.

Evangelische Kirchengemeinde – Termine in Hilden In der Regel gilt für die Gottesdienste: 2G-Nachweis für alle ab 16 Jahren. Einlass nur mit Ticket. Nach aktuellem Planungsstand wird es Heiligabend folgende Angebote geben: Friedenskirche, Molzhausweg, 16 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel. 18 Uhr: Christvesper. Erlöserkirche, St.-Konrad-Allee, 15 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel. 17 Uhr: Christvesper. 22 Uhr: Christmette. Reformationskirche, Alter Markt, 15 Uhr: Familiengottesdienst (Open-Air auf dem Alten Markt) mit dem Posaunenchor. Hier besteht Maskenpflicht, es ist keine Ticketbuchung erforderlich. Gleiches gilt für die Christvesper um 16.30 Uhr (Open Air auf dem Alten Markt) mitgestaltet von der Kantorei Hilden. 23 Uhr: Christnacht in der Reformationskirche (2G-Nachweis ab 16 Jahren, Ticketbuchung). Kostenlose Tickets für die Gottesdienste werden ab dem 15. Dezember online über www.neanderticket.de sowie im Derpart-Reisebüro, Mittelstr. 73, erhältlich sein. Alle Informationen zur Ticketbuchung sowie Informationen zu Änderungen bezüglich der Vorgaben, veröffentlicht die Gemeinde auf der Homepage. Erster Weihnachtstag, Samstag, 25. Dezember, Erlöserkirche, 11 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (Zutritt nur mit 3G-Nachweis). Zweiter Weihnachtstag, Sonntag, 26. Dezember, Friedenskirche, 11 Uhr: Gottesdienst (3G-Nachweis).

Termine in Haan Der Zugang zu allen Heilig-Abend-Gottesdiensten unterliegt der 2G-Regel, außerdem gilt eine Maskenpflicht. Für Kinder bis 16 Jahre ist für die Heiligabend-Gottesdienste ein negativer Schnelltest mit Nachweis erforderlich. Angebote an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember (alle Gottesdienste aus der Kirche an der Kaisertstraße finden sich auch im Livestream). 14.30 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel für Kleinkinder (1-5 Jahre). 16.15 Uhr: Familiengottesdienst für Eltern und Kinder. 18 Uhr: Christvesper. 23 Uhr: Christmette. Heiligabendgottesdienst im CVJM Haan, Alleestr. 10, Christvesper für Jung und Alt mit Krippenspiel, von Jugendlichen: 16.30 Uhr. Anmeldungen bis Dienstag, 21. Dezember, per E-Mail unter Angabe von Uhrzeit, Ort und Personenzahl an: gemeindebuero.haan@ekir.de. Wer sich anmeldet, erhält zwischen dem 17. und 21. Dezember eine Bestätigung mit den dann geltenden Regeln. Eine Ausweitung des Zugangs auf 2 G+ liegt im Bereich des Möglichen, hieß es. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 11 Uhr, gibt es einen Abendmahlsgottesdienst mit Wein und dem Gospelquartett (ohne Anmeldung), am zweiten Feiertag, 11 Uhr, einen Gottesdienst.