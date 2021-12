Wettbewerb in Dormagen : Mit großen Schritten zum Sieg im Raphaelshaus

Marco Gillrath ist der Leiter der Einrichtung in Dormagen. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Im Raphaelshaus in Dormagen findet dieser Tage ein sportlicher Wettbewerb statt. Alles dreht sich rund um das Thema „Schritte sammeln“.

Im Raphaelshaus in Dormagen endet in diesen Tagen ein besonders sportliches Projekt: Für sechs Wochen haben sich die Mitarbeiter des Jugendhilfezentrums Raphaelshaus vorgenommen, täglich möglichst viele Schritte zu gehen und möglichst viel Kilometer zu laufen, dies während der Arbeitszeit, in der Freizeit, an den Wochenenden und natürlich im Urlaub.

In kleinen Teams von vier Mitarbeitenden werden die täglichen Laufmeter und -kilometer gemessen, gesammelt und in einem einrichtungsinternen Wettbewerb verglichen.„Aktuell hat das beste Team 946.838 Schritte gesammelt, was einer Laufleistung von 654 Kilometern entspricht“, ist Einrichtungsleiter Marco Gillrath stolz über die Leistung des Topteams der Einrichtung, „aber 324 Kilometern für das Durchschnittsteam sind auch eine beachtliche Leistung“.

Die Idee zu diesem Wettbewerb entstand laut Gillrath im Rahmen des „Qualitätszirkel Gesundheit“ in dem Jugendhilfezentrum. „Wir haben uns überlegt, wie wir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anspornen können, sich mehr zu bewegen“, so der Leiter. Gemeinsam mit einer Krankenkasse habe man eine Umfrage gestartet und Themen gesammelt, die für die Gesundheit wichtig sind. Gerade für die pandemische Lage sei dieses Sportevent sehr sinnvoll, „da jeder Teilnehmer allein und außerhalb der Einrichtung eine geringstmögliche Infektionsgefahr“ darstelle. „Wir hatten viele Ideen, doch die Schritte-Aktion war zudem auch noch Corona-konform, da jeder auch für sich alleine und im Alltag Schritte sammeln kann.“ Weitere Ideen sei beispielsweise eine gemeinsame Jogging-Initiative gewesen.

Dass das Projekt so gut ankommt, damit habe Gillrath nicht gerechnet: „Es ist wirklich verrückt, was diese Schritte-Aktion bewirkt. Es dreht sich alles nur noch darum, es ist ein richtiger Wettbewerb entstanden und alle haben viel Spaß.“ Es gibt zudem kleine Preise für Sieger: „Alles sind sehr ehrgeizig, an der Gruppe der Hundebesitzer kommt aktuell jedoch keiner vorbei. Obwohl viele auch schon fleißig Schritte in der Mittagspause sammeln.“

Noch bis Mitte Dezember sammelt das Raphaelshaus möglichst viele Kilometer. So erwarten alle teilnehmenden Teams sehnsüchtig den Tag des Finales, um eine Siegermannschaft zu feiern und die Gesamtleistung der sportbegeisterten Jugendhilfeeinrichtung zu erfahren, „vielleicht reicht die Kilometerleistung ja an den unglücklich verliebten Filmhelden Forrest Gump, heran“, scherzt Marco Gillrath.

(kiba)