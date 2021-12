Gebäude bei Brand komplett zerstört : Zukunft für das „Golden Time“ in Brüggen fraglich

Der frühere FKK-Saunaclub „Golden Time“ ist nach dem Brand nur noch eine Ruine. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Noch immer weiß die Polizei nicht, ob das Feuer im November Brandstiftung war oder andere Ursachen hat. Zumindest vorläufig wird es für den Klub am bisherigen Standort wohl keine Zukunft geben.

Nach dem Brand des „Golden Time“, nach eigenen Angaben der größte FKK-Sauna-Club in NRW, scheint es für die Einrichtung am bisherigen Standort in Brüggen-Genholt keine Zukunft mehr zu geben. Auf der Homepage des „Golden Time“ ist angekündigt, dass „wir in Kooperation mit unseren Freunden des Oceans FKK Saunaclubs Düsseldorf ab. 1. Dezember unsere Zelte dort aufgeschlagen werden“. Das Angebot aus Brüggen werde täglich bis 23 Uhr in Düsseldorf aufrechterhalten, auch bekanntes Personal, etwa von Empfang oder Theke, werde dort zu finden sein.

Nach Angaben auf der „Golden Time“-Homepage gehört der Brüggener Club zur DPG (Düsseldorfer Projektgesellschaft) mbh & Co.KG mit Sitz in Brüggen-Genholt und mit Hauptsitz in Düsseldorf; die dortige Geschäftsführung war am Dienstag für weitere Informationen nicht zu erreichen.

Die Polizei und Brandsachverständige suchen derweil weiter nach der Ursache für das Feuer, das in der Nacht vom 20. auf den 21. November am Heidweg ausgebrochen war und das Gebäude in Schutt und Asche gelegt hatte. Mehr als hundert Feuerwehrleute aus der Region waren dabei im Einsatz. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, erklärte ein Sprecher der Polizei im Kreis Viersen am Dienstag auf Anfrage. Hinweise auf eine Brandstiftung gebe es bisher nicht.

So habe es aber Hinweise gegeben, wonach in dem Gebäude kurz vor dem Ausbruch des Feuers noch Umbauarbeiten stattgefunden haben sollen. Die Experten würden jetzt auch untersuchen, ob dabei ein Zusammenhang zum Ausbruch des Feuers bestehe. Auch ein technischer Defekt könne zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Problem für die Ermittler ist der Zustand des Brandorts: Das Objekt ist vollständig abgebrannt, so dass die Ermittlungen unter schwierigen Bedingungen stattfinden.