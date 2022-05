Sportliches Viersen : Teilnahmerekord beim Ra(h)ser Run

Viersen Die Leichtathletik-Gemeinschaft Viersen hat sich bei tollstem Laufwetter zum 4. Ra(h)ser run unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) über die große Beteiligung gefreut.

Die Kinder zählten unter der Anleitung von Moderator Frank Schiffers, der an Start, Ziel und bei der Siegerehrung unentwegt herumwirbelte, von zehn bis eins herunter, bis sie schließlich der Starter Helge Heining auf die Strecke schickte. Die Läufer liefen durch die Niersauen, was im Sonnenschein zu einer schweißtreibenden Angelegenheit wurde, aber durch die extra eingerichteten Wasserstellen kompensiert wurde.

Mit 667 vorangemeldeten Läufern verbuchte die LGV einen neuen Teilnahmerekord, gestern kamen noch 100 Nachmelder hinzu. Mehr als 600 Läufer kamen schließlich ins Ziel. Die LGV feierte sogar erfolgreich eine Premiere mit der ersten Stadtmeisterschaft im Straßenlauf nur für Schulen. Die Begeisterung an Start und Ziel sowie Ehrgeiz und Eifer der Jungen und Mädchen war recht groß. Eine coole Sache: Begleitengel nahmen erschöpfte Jungen und Mädchen an die Hand und führten sie bis ins Ziel. Als teilnehmerstärkste Schule kam schließlich die Remigiusschule mit 116 Kindern ins Ziel. Bei den Grundschulen war die Paul-Weyers-Schule in der Mannschaftswertung mit fünf Teilnehmern vorn und bei den Mädels die Remigiusschule.