Rot-Weiß Venn verliert nach 3:0-Fühurng : Wilde Schlussphase bei Vier-Tore-Comeback des SC Rheindahlen

Der SC Rheindahlen (blaue Trikots), hier gegen Korschenbroich, hat gegen Venn ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Kreisliga 20 Minuten vor dem Ende lag Kreisliga-Abstiegskandidat SC Rheindahlen im Heimspiel gegen Rot-Weiß Venn noch 0:3 hinten. Dann begann eine aufregende Schlussphase mit einem beeindruckenden Comeback und einem Last-Minute-Treffer des SCR.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Was ein Comeback des SC Rheindahlen: Im Heimspiel gegen Rot-Weiß Venn lagen die Gastgeber bereits mit 0:3 in Rückstand, drehten die Partie mit einer wilden Schlussphase dann aber noch zu ihren Gunsten und sammelten drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A.

Bereits nach zwei Minuten gab es auf Rheindahlener Seite einen kleinen Schockmoment, als Torhüter und Mannschaftskapitän Danny Gosemärker ohne gegnerische Einwirkung umknickte und minutenlang behandelt werden musste – für ihn konnte es aber weitergehen. Die Gästeführung resultierte aus einem Freistoß in der 16. Minute: Patrick Reneerkens nutzte eine kleine Lücke in der SCR-Abwehrmauer und traf mittig ins Tor zum 1:0. Zehn Minuten später war es erneut ein ruhender Ball, diesmal vom Elfmeterpunkt, der den zweiten Treffer des Tages brachte. Patrick Reneerkens ließ sich auch diese Chance nicht entgehen und erhöhte auf 2:0. Ein Handspiel war dem Strafstoßpfiff vorausgegangen. Erst in der 33. Minute verbuchte Rheindahlen die erste nennenswerte Chance, aber Eric Henke köpfte den Ball direkt in die Arme von Venns Torhüter Alexander Jörg. Weitere zwei Minuten später traf Zaki Scherzad nur den Pfosten der Gäste. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit hatte Alexander Jörg Glück, dass der Ball nach einigen Unachtsamkeiten nicht im Netz landete und Venn mit einer 2:0-Führung in die Pause ging.