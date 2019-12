Bahnstrecke Viersen-Nettetal : Treffen mit Pofalla: Kampf gegen die „Viersener Kurve“

Viersen Uwe Schummer (CDU), Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Viersen, hat Ronald Pofalla, Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn, Unterlagen der Stadt Viersen zur Vermeidung der „Viersener Kurve“ überreicht.

Schummer bekräftigte in dem Gespräch seine Forderung, den auch für Personenverkehr sinnvollen zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Dülken und Kaldenkirchen von der „Viersener Kurve“ zu entkoppeln. Deren Notwendigkeit sei zweifelhaft. Pofalla und der für NRW zuständige Konzernbevollmächtigte Werner Lübberink kündigten an, Kontakt mit den Niederlanden und dem Bundesverkehrsministerium aufzunehmen, damit der Ausbau nun Fahrt aufnimmt. Der Bundestag hatte jüngst beschlossen, dass der Ausbau eins von bundesweit sieben Projekten ist, für die ein beschleunigtes Verfahren gilt. „Der Kreis Viersen hat zahlreiche Auspendler, aber auch Einpendler, die von der Umsetzung erheblich profitieren würden. Ganz nebenbei wäre dies auch ein immenser Beitrag zum Klimawandel“, so Schummer. Gemeinsames Ziel von Bahn und Politik sei es, die Maßnahme im Frühjahr in die Jahresplanung der Bahn zu bringen. Schummer: „Es freut mich, dass ich die Verkehrsprojekte meines Heimatkreises ganz gezielt in die Führungsetage der Deutschen Bahn einbringen konnte.“