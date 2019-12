Vorfall in Schwalmtal : Missbrauch im Wohnwagen: Verdächtiger ist frei

Vorfall in Schwalmtal

Die Polizei hatte den Tatverdächtigen am Sonntag festgenommen. Er wurde nun vom Haftrichter auf freien Fuß gesetzt, muss sich aber dreimal wöchentlich bei der Polizei melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal Trotz des Vorwurfs eines schweren sexuellen Missbrauchs ist ein 21-jähriger Schwalmtaler am Montag nicht in Untersuchungshaft genommen worden. Der Haftrichter setzte den entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft außer Vollzug.

Der Mann wird verdächtigt, in der Nacht zu Sonntag ein neunjähriges Mädchen in einem Wohnwagen vor dessen elterlichem Haus missbraucht zu haben. Ob er ein Geständnis ablegte, wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft aus Mönchengladbach nicht bestätigen; er verwies auf die laufenden Ermittlungen. Der 21-Jährige soll aber weder mit dem Opfer verwandt noch bekannt sein; er sei bisher auch nicht straffällig geworden. Nach RP-Informationen soll der Mann zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Laut Auskunft der Polizei flüchtete das Opfer in den frühen Morgenstunden zu seinen Eltern. Der Vater sah einen Mann flüchten; er alarmierte um 5.45 Uhr die Polizei. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen blieb zunächst erfolglos. Doch um 10.30 Uhr erkannte der Vater des Opfers den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts wieder und folgte ihm; die Polizei nahm den 21-Jährigen anschließend fest.

Der Verdächtige wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser sah keinen Grund – wie etwa Fluchtgefahr –, den Mann in U-Haft zu nehmen. Gegen die Auflage, sich dreimal pro Woche bei der Polizei zu melden, wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei setzt nun ihre Ermittlungen fort; auch das Opfer wird vernommen. Noch ist unklar, wie das Mädchen ins Visier des Täters geraten konnte. War es ein Zufall oder wurden die Kinder über längere Zeit beobachtet? Alle Kinder übernachteten mit Einverständnis ihrer Eltern in dem unverschlossenen Wohnwagen. Eine Verletzung ihrer Aufsichtspflicht erkannte der Staatsanwalt nicht.