Engagement in Brüggen : Jugendliche informieren über sexuelle Vielfalt

Engagement in Brüggen

Brüggen Der Monat Juni ist weltweit „Pride Month“, der 1. Juni auch bekannt als Christopher Street Day. Dann geht es um sexuelle Vielfalt. Erstmals beteiligt sich die Gemeinde Brüggen am 11. Juni daran.

Die Vorbereitungen dafür begannen, so berichtet Gaby Wintraken, Leiterin des Second Home, bereits 2019. Die Corona-Pandemie sorgte für eine Unterbrechung. Nun sind die Jugendlichen unter der Leitung von Schulsozialarbeiterin Katharina Rebig und Wintraken wieder engagiert und energiegeladen dabei.

Maja stellte für die Jugendlichen das Projekt im Ausschuss am Dienstag vor: Die Jugendlichen hätten Unterschriften gesammelt, wollten einen Infostand am Markt errichten, Regenbogen-Flaggen aufhängen und passende Produkte in regenbogen-Farben verkaufen.