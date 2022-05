Engagement in Brüggen : Neue und bekannte Aktive im TG-Vorstand

Engagement in Brüggen

Der neue TG-Vorstand: vorne v.l.: Dennis Koch, Tina Wolf-Heußen, Mike Jewanski, Rudi Gottwald (ehemals), dahinter v.l.: Fabian Franke, Andre Meuser, Sonja Pohl, Frank Gerhards, Hermann Hendricks, Erwin Janßen. Foto: off

Brüggen Bei der Mitgliederversammlung der Tennis-Gemeinschaft Brüggen im Pfarrheim Born gab es einen Generationswechsel für zwei Schlüsselpositionen im Vorstand.

Das Projekt „Moderne Sportstätten 2022“ wird im Moment in der Anlage der TG Brüggen auf dem Vennberg umgesetzt. Nach einer Satzungsänderung wird in Zukunft immer ein Teil des Vorstandes im Zwei-Jahres-Rhythmus gewählt werden. off