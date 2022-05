Vier Buslinien fahren etwas anders : Bus-Umleitung wegen Bauarbeiten

Aufgrund von Bauarbeiten ist der Linienweg der Busse nicht befahrbar. Foto: dpa/Jan Woitas

Viersen Wegen einer Baustelle an der Gladbacher Straße in Viersen müssen Linienbusse der NEW eine Umleitung fahren. Eine Haltestelle entfällt ersatzlos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bis Freitag, 3. Juni, gibt es aufgrund von Straßenbauarbeiten auf der Gladbacher Straße Einschränkungen im Busverkehr der NEW. Wie ein Sprecher mitteilt, kann der Linienweg der 009, 019, 086 und 087 in Fahrtrichtung Viersen Gereonsplatz nicht befahren werden. Die Busse folgen einer Umleitung ab der Haltestelle „Feldmühle“ bis zur Haltestelle „Gereonsplatz“. Die Haltestelle Seilerwall entfällt ersatzlos, mit Verweis auf die Haltestelle „Gereonsplatz“, beziehungsweise Feldmühle.

Nähere Informationen zu den Buslinien und zum Fahrplan gibt es in der NEW MöBus App sowie in der NEW mobil Viersen App, im Internet unter www.new-mobil.de, im Kunden-Center der NEW mobil und aktiv in Mönchengladbach und Viersen oder telefonisch unter 0180 6 504030 (20 Cent / Verbindung aus allen deutschen Netzen).

(naf)