Kriminalität in Viersen : Frauen stehlen Bargeld in Viersen

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täterinnen unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Silas Stein

Viersen Zwei Frauen haben in einem Kosmetikgeschäft an der Gladbacher Straße in Viersen Bargeld gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl am Mittwoch um kurz vor 14 Uhr. Eine der beiden Frauen bat die Geschäftsinhaberin, die Toilette nutzen zu dürfen. Dabei soll sie Geld aus einem Portemonnaie entwendet haben, das im Durchgang zum WC lag.

Beide Frauen sind etwa 1,70 Meter groß, haben lange schwarze Haare und sind Mitte bis Ende 20. Eine trug ein graues, eng anliegendes Kleid und einen schwarzen Mundschutz, ihr Haar war glatt. Die andere wird als „deutlich korpulenter“ beschrieben, sie hatte lockiges Haar.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(mrö)