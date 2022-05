Nahverkehr im Kreis Viersen : Startschwierigkeiten beim digitalen 9-Euro-Ticket

Kreis Viersen Von Montag, 23. Mai, an soll das 9-Euro-Ticket zu kaufen sein, doch zumindest Kunden der NEW mobil und aktiv müssen sich für die digitale Variante etwas länger gedulden.

Kann ich das einfach im Bus kaufen? Jein. Nicht in den Bussen der NEW mobil und aktiv und auch nicht in den Bussen der SWK. Allerdings wird das 9-Euro-Ticket in den Bussen von KVS und BVR verkauft. Alternativ kann man das Ticket auch in den Kundencentern der NEW (unter anderem im Stadthaus Viersen) kaufen. Von kommender Woche an schaltet die SWK das Ticket auch in der SWK-App frei; Details zum genauen Verkaufsstart finden Interessenten auf der Internetseite www.swk.de/9euro.