Stadtfest in Viersen-Süchteln : Irmgardisfest lockt viele Besucher

Trotz einzelner Schauer war die Innenstadt von Süchteln gut gefüllt. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Auf der einen Seite wehen Kirmesmusik und der Duft nach Zuckerwatte durch die Luft. Auf der anderen Seite sind es die melancholischen Klänge vieler Dudelsäcke. Es ist Irmgardisfest. Und in Süchtelns Innenstadt ganz viel los.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Die drei Freundinnen Sonja aus Viersen, Monika aus Oedt und Anna aus Süchteln sind auf ihrem Spaziergang nach einem späten gemeinsamen Frühstück in Süchteln angekommen und gleich vor dem Handarbeitsgeschäft „2 Rechts – 2 Links“ hängengeblieben. Pünktlich zum Irmgardisfest hat Petra Schnäbler ihr Geschäft an Mandy Mehnert übergeben, die die Neueröffnung feiert. Die Freundinnen freuen sich, dass es wieder eine große Auswahl an Wolle gibt. „Schön, dass es wieder auf hat!“ Anschließend wollen sie auf jeden Fall noch zu dem Laden mit der Kinderkleidung.

Die „White Hackle Pipes and Drums“ unterhielten die Gäste musikalisch. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Bei Optik Schümmer ist es am Sonntagnachmittag wie in vielen anderen Geschäften und an den Ständen noch ruhig. „Viele Leute wollen einfach nur mal gucken und sich informieren“, erklärt Augenoptikerin Silke Zwahr. „Auch wenn heute nichts gekauft wird, kommen sicher einige Kunden wieder.“

Viele Besucher kamen von außerhalb, um auch am Sonntagnachmittag einzukaufen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Info Die Namensgeberin des Festes Die Heilige Irmgardis ist die Schutzpatronin von Süchteln. Anlässlich ihres Namenstages am 4. September findet an diesem Tag oder dem Sonntag danach das von Freitag bis Sonntag dauernde Stadtfest statt. Damit beginnt auch die Irmgardisoktav mit zahlreichen Gottesdiensten und Veranstaltungen. Wo heute die Irmgardiskapelle auf dem Heiligenberg steht, soll die Heilige der Legende nach als Eremitin gelebt haben.

Die Einzelhändler stellen übereinstimmend fest, dass viele Gäste von Außerhalb unterwegs sind. „Die Resonanz ist gut“, sagt die Inhaberin von Tisch&Tuch, Claudia Hanak. „Die Gäste sind zufrieden, viele sagten: ‚Gäbe es so einen Laden mal bei uns zu Hause‘.“ Das Wetter ist ein wichtiger Faktor bei einer Veranstaltung, die im Wesentlichen draußen stattfindet. Immer mal wieder Regen und viele Stammgäste bleiben vorsichtshalber erstmal zu Hause, resümieren die Händler.

Dennoch sind sie zufrieden. Sabine Fuhrmann, der das Reisebüro „Holiday Land. Besser Reisen“ gehört, freut sich: „Wir können uns heute bei Menschen präsentieren, die uns noch nicht kennen. Viele, die unter der Woche keine Zeit haben, nutzen den Sonntag, um sich zu informieren.“ Mit Karibikcocktails lockt sie die Kundschaft.

19 Stände, davon etwa ein Drittel aus dem lokalen Umfeld und etwa zwölf teilnehmende Einzelhändler zählt Rainer Schnäbler, Vorstandsvorsitzender des Werberings Viersen als Teilnehmer des diesjährigen Irmgardisfestes.

Der Arbeitskreis Süchteln, der innerhalb des Werberings gemeinsam mit dem Citymanagement der Stadt Viersen das Fest plant, setze auf Qualität statt Quantität. Schnäbler: „Die Wertigkeit des Beschickers geht immer vor.“ Was nicht mehr akzeptiert wird, sind reine Infostände – ausgenommen: karitative Initiativen.

Wim Lauvenberg ist aus Kerkrade angereist, allerdings nur für den Sonntag. Sie reist regelmäßig nach Südfrankreich, um Seifen und Duftöle einzukaufen, die sie auf den Märkten anbietet. In Süchteln ist sie schon zum siebten Mal: „Wir haben hier unseren Kundenstamm aufgebaut.“