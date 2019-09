Niederkrüchten : Windkraftpläne auf der Kippe

NIEDERKRÜCHTEN Ob und wie die Gemeinde Niederkrüchten den Ausbau der Windenergie steuern kann, ist fraglich. Teilflächen für Windkraft auszuweisen, ist nicht mehr rechtssicher.

Das aber stehe „im erkennbaren Widerspruch zur Rechtsprechung“, so Ahn. Er verwies auf das noch heute maßgebliche Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2002, das eine Privilegierung der Windkraft vorsieht. Eine Gemeinde müsse der Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum schaffen: „Mit einer bloßen ‚Feigenblatt‘-Planung, die auf eine verkappte Verhinderungsplanung hinausläuft, darf sie es nicht bewenden lassen“, zitierte Ahn aus dem Urteil. Dieser Vorgabe ist auch das Oberverwaltungsgericht NRW in mehreren Urteilen gefolgt.

Zu befürchten ist nun, dass die Potenzialflächen bei weitem nicht ausreichen, wie Ahn deutlich machte. Denn das Oberverwaltungsgericht NRW hat jüngst reihenweise Flächennutzungspläne, die nach ähnlichen Kriterien wie in Niederkrüchten aufgestellt wurden, für unwirksam erklärt. Die Nähe zu Wohngebieten etwa wird nicht mehr generell als Ausschlusskriterium anerkannt, so Ahn. Folge: In Niederkrüchten werden die Flächen, die keinen Tabukriterien unterliegen, viel größer. Wie bisher geplant lag der Anteil der ausgewiesenen Windkraft-Potenzialbereiche bei 11,8 Prozent der Flächen, die keinem Windkraft-Tabukriterium unterliegen. Dieser „Indizwert“ sinkt unter den neuen Voraussetzungen auf 4,5 Prozent. Das dürfte keiner OVG-Überprüfung standhalten. Das OVG habe sogar bereits Pläne anderer Kommunen mit Indizwerten von über zehn Prozent kassiert, so Ahn.