Bundesschützenfest : Schwalmtaler ist neuer Diözesanschützenkönig

Jan Croonenberg war beim Bundesfest der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften erfolgreich.

Mit der Königswürde ist das so eine Sache. Wer einmal König war, will es erfahrungsgemäß ein Leben lang bleiben. Nun ist das bei Schützenkönigen schwerlich möglich, aber Jan Croonenberg (31) aus Oberkrüchten hat einen etwas ungewöhnlichen Weg gefunden, ein paar Jährchen dranzuhängen. Im Juni feierte das Mitglied der Blauen Ulanen als Schützenkönig der St.-Magdalena-Bruderschaft Schier Schützenfest, erklärte dort: „Für mich stand es fest, mit 30 Jahren wollte ich König werden.“ Aber wie König bleiben? So: Im Juli wurde Croonenberg beim Bezirksschützenfest in Lüttelbracht-Genholt neuer Bezirkskönig von Schwalmtal-Brüggen. Und jetzt am Wochenende hat der gelernte Gärtner als Bezirkskönig den Vogel abgeschossen: Beim Bundesfest 2019 des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften auf Schloss Neuhaus in Paderborn wurde der gebürtige Amerner mit 28 Ringen Diözesankönig des Bistums Aachen, nahm Gratulation und Siegerurkunde von Erbprinz Emanuel zu Salm Salm, dem Hochmeister des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, entgegen.