Werkschau : Kunstmeile Schwalmtal

<img class="rteClosedtag" title="<cColor:Paper>" src="/image/icon_closedtag_mini.gif">Schwalmtal<img class="rteClosedtag" title="<cColor:>" src="/image/icon_closedtag_mini.gif"> Neuland in der Kunst nach der Zäsur 1945: Das zeigten die Tage der Kunst.

Schon verblüffend, wie der Raum die Wahrnehmung auf ein Kunstwerk beeinflusst und verändert. Ein Plastikbündel in einer Kirche wird zur Bischofsgestalt, phosphoreszierendes Licht in einem Keller verwandelt Perlen und Paillettenformen zum Korallenriff, drei kleine Stäbe mit eingeschobenen Kuben aus weiß bemaltem Styropor zwischen kleinen Devotionalien assoziieren unmittelbar eine Kreuzigungsszene.

Aus einer Spezialkunststofffolie, ursprünglich für den medizinischen Bereich gedacht, fertigt Gereon Krebber die Plastikbündel, die an überlebensgroße Menschen erinnern. Mal groß und unübersehbar stehen sie im Mittelschiff des Schwalmtaldoms, mal ist eine Halbfigur im Beichtstuhl verborgen. Die Kunstwerke sind nicht wie an der Schnur präsentiert, der Besucher muss sie finden. So auch in der Buchhandlung am Dom, wo Martin Schüten zu Gast ist. „Der Laden saugt die Arbeiten auf wie ein Schwamm“, sagt Schüten und nutzt diesen Effekt, indem er seine kleinformatigen Installationen zwischen Kreuzen, Gebetbüchern und antiquarischen Romanen einbettet. „Ist wie an Ostern hier – man muss die Kunst suchen“, sagt die Inhaberin des Antiquariats, Ursula Freitag. Wer sie fand, ging mit einem guten Gefühl weiter.