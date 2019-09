Pétanque-Club Viersen : Ein Grund zum Feiern: 25 Jahre Boule in Viersen

Ein Grund zum Feiern: 25 Jahre Boule in Viersen

Sein 25-jähriges Bestehen feierte der Pétanque-Club mit einem Fest auf der Anlage an der Weiherstraße. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Da strahlte Stefan Kaiser, 2. Vorsitzender des Viersener Pétanque Clubs – eben hatte sein einstiger Vereinskamerad Hartmuth Funken ihm sein Geschenk zur Feier von 25 Jahren Boule in Viersen überreicht: einen Beutel mit 25 in allen Farben leuchtenden Exemplaren des „Schweinchens“.

Jener kleinen Holzkugel, an die in beider Lieblingssportart die eisernen Kugeln möglichst nah herangebracht werden müssen. „Für jedes Jahr eins“, erklärte Funken, der mit seinen 80 Jahren das beste Beispiel dafür bietet, dass der Präzisionssport Pétanque in jedem Alter praktiziert werden kann. Das älteste aktive Vereinsmitglied, Roland Chlebowski, zählt gar 82 Lenze.